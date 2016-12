22.07.2014 | News Catella

"Perfect Storm" erreicht B- und C-Bürostandorte

Bild: Catella

Büroinvestments nehmen seit Jahresbeginn deutlich zu. Nicht nur in A-Städten, sondern auch an B- und C-Standorten. Catella-Chefanalyst Dr. Thomas Beyerle spricht von einem "Perfect Storm" in seiner Analyse von 76 deutschen Büromärkten. Danach sind die Renditen in den B- und C-Standorten auf 6,8 Prozent, in den untersuchten A-Städten auf 4,1 Prozent gesunken.