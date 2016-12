12.04.2016 | News Feri Euro Rating

Büromärkte: Höchste Anfangsrenditen wurden 2015 in Erlangen erzielt

Bild: Hartmut910

Die Anfangsrenditen bei Büroimmobilien in B-Städten wie Ulm, Heidelberg oder Braunschweig sind höher als in vielen Großstädten. Eine Analyse der Ratingagentur Feri zeigt, dass in den Büromärkten der Top-7-Metropolen die Anfangsrenditen 2015 im Schnitt bei 4,7 Prozent lagen, in B-Städten aber bei rund 5,8 Prozent. Die höchste Rendite wurde mit 6,2 Prozent in Erlangen erzielt, die niedrigste mit 4,4 Prozent in München.mehr