28.06.2016

Hannover: Meag verkauft Büro- und Geschäftsgebäude "Am Klagesmarkt 17"

Bild: Dieter Schütz

Die Meag hat das Büro- und Geschäftsgebäude "Am Klagesmarkt 17" in Hannover an die Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover verkauft. Das siebengeschossige Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von rund 9.060 Quadratmetern befindet sich direkt am "City-Ring" von Hannovers Stadtkern. Die GBH plant, das Objekt im Zuge einer Kernsanierung in ein Wohngebäude umzuwandeln.