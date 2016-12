18.04.2016 | News 10 Anwälte und 16 Kanzleisitze

Kanzleibriefbogen muss einzelne Anwälte einer Kanzleianschrift zuordnen

Bild: Haufe Online Redaktion

Wenn zehn Anwälte sechs Kanzleisitze unterhalten, müssen sie zumindest auf dem Briefbogen Ordnung schaffen und angeben, welcher Anwalt an welchem Kanzleisitz arbeitet. Das will der Bundesgerichtshof so, denn es steht in § 10 Abs. 1 Satz 3 BORA geschrieben.mehr