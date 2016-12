14.03.2014 | News Zugang der Kündigungserklärung

Einwurf in den Briefkasten – Kündigungsschreiben gilt als zugegangen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Wird am Vormittag das Kündigungsschreiben in den Briefkasten geworfen, so gilt die Kündigung an diesem Tag als zugegangen. Ab diesem Zeitpunkt berechnet sich die Frist für eine Kündigungsschutzklage, so entschied das LAG Rheinland-Pfalz.