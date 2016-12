25.03.2014 | Bilderserie

Infografik Deutschland ist Boni-Land

Bild: Statista

Deutschland ist Boni-Land. Das geht aus dem „Eurotop 100“-Report der Unternehmensberatung Towers Watson hervor. Das Unternehmen untersuchte die Zahlungen der führenden europäischen Firmen an ihre Manager. Dabei stellte es fest: Prozentual gesehen bekommen Geschäftsführer in deutschen Firmen weniger Basis-Gehalt als in anderen Ländern Europas.mehr