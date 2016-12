26.05.2014 | News Vorstandsvergütung

Doppelte Boni für die Deutsche Bank

Bild: Frank Schulte

Vorstandsboni in Banken dürfen seit Januar 2014 nicht mehr höher als das Grundgehalt sein- so die EU-Vorgabe. Die Deutsche Bank allerdings darf ihren Vorständen das Doppelte zahlen. Darauf einigten sich ihre Aktionäre in der Hauptversammlung. Auch andere Banken planen Sonderregelungen.mehr