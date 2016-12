24.07.2012 | News Blaue Karte EU

Voraussetzungen / Änderungen für den Zuzug hochqualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Das Gesetz, welches dabei helfen soll, Spitzenkräfte aus EU-Drittstaaten für den deutschen Arbeitsmarkt anzuwerben, tritt am 1.08.2012 in Kraft. Damit wird die europäische Hochqualifizierten Richtlinie (2009/50/EG) nun auch in Deutschland umgesetzt.mehr