19.05.2016 | News Bitkom-Studie

Die Cloud ist im Mittelstand angekommen

Bild: Deutsche Telekom

Cloud-Dienste sind der Schmierstoff für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. In Deutschland herrschten aber vielfach Sicherheitsbedenken vor. Nun setzen kleine und mittlere Unternehmen verstärkt zum Sprung in die Wolke an, wie der Bitkom ermittelte. mehr