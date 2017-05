12.01.2017 | News Rechtsbeugung statt Urteilsbegründung?

Richter bastelt Urteil aus Protokoll- und Aktenkopien

Bild: Haufe Online Redaktion

Statt in einer Strafsache eine Urteilsbegründung zu schreiben, ließ ein Richter am Amtsgericht Köln einfach das Sitzungsprotokoll und einige Akteninhalte kopieren und setzte den Tenor darüber. Die Berufungsinstanz, das LG Köln, befand, das Urteil sei eine Frechheit und würde dem Strafverfolgungsinteresse in keiner Weise gerecht.mehr