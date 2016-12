05.10.2015 | News Strafverfahren

Keine Akteneinsicht des Nebenklägers bei Aussage-gegen-Aussage-Situation

Eine umfassende Einsicht in die Verfahrensakten ist dem Verletzten nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg in aller Regel in solchen Konstellationen zu versagen, in denen seine Angaben zum Kerngeschehen von der Einlassung des Angeklagten abweichen und eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation vorliegt.