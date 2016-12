20.03.2015 | News Dynamische Arbeitsplätze

Laufband und Ergometer statt Bürostuhl

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Dynamisches Sitzen auf Bällen oder schwingenden Stühlen kennt man. Den Sitz-Steh-Arbeitsplatz für den Positionswechsel haben einige bereits in ihrem Büro. Doch die Zukunft könnte so aussehen, dass wir am Schreibtisch gehen oder bei der Computerarbeit radeln.mehr