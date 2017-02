07.02.2017 | News Wealthcap

Immobilienmärkte unter Druck: Es wird eng in den Metropolen – Lösungsansätze sind gefragt

Bild: Stephanie Hofschläger

In den sieben deutschen Metropolen (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart) steigen die Einwohnerzahlen bis 2030 deutlich. Verglichen mit dem Jahr 2000 werden dann in Berlin zwölf, in München sogar 32 Prozent mehr Menschen leben und arbeiten. Sowohl die Wohn- als auch die Büromärkte geraten unter Druck. Davon geht Wealthcap aus und beleuchtet die Lösungsansätze der fünf größten Städte.