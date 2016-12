26.01.2015 | News Vorstellung Windows 10

Microsoft überrascht mit Hologramm-Brille

Bild: Microsoft Corporation

Microsoft will nach einigen Fehlschlägen in der Vergangenheit mit der Präsentation von Windows 10 in die Zukunft starten. Der neue Chef Nadella sorgt dabei für frischen Wind. Mit einer neuartigen Hologramm-Brille gelang Microsoft sogar eine echte Überraschung. mehr