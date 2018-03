19.12.2013 | News Festsetzungsverjährung

Wie Unternehmer beim Anruf des Betriebsprüfers richtig reagieren

Bild: Haufe Online Redaktion

In den vergangenen Wochen haben viele Unternehmer Anrufe von Betriebsprüfern des Finanzamts erhalten, die am liebsten noch dieses Jahr zu einem Besuch kommen wollen. Ein kleiner Verhaltensknigge erläutert, wie sich Unternehmer in dieser Situation verhalten sollten.mehr