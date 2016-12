13.04.2016 | News Betriebliche Gesundheitsförderung

Mehr Bewegung durch soziale Unterstützung?

Bild: Haufe Online Redaktion

Wer Sport machen will, fängt nicht einfach damit an und bleibt dann dauerhaft dabei. Wäre es so einfach, bräuchte es keine speziellen Programme zur Sport- und Bewegungsförderung. Doch was motiviert, sportlich aktiv zu werden, und das auf längere Sicht? Spielt die Unterstützung vom sozialen Umfeld dabei eine Rolle?mehr