30.06.2015 | News Ausbildung

Wenn Lehrstellen tatsächlich zu Leerstellen werden

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres in wenigen Wochen sind in deutschen Unternehmen viele Lehrstellen unbesetzt. «Alleine in der IHK-Lehrstellenbörse gibt es aktuell rund 28.000 Angebote», sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer.mehr