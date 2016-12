12.07.2016 | News Regierungspläne

Die Betriebsrente für alle Arbeitnehmer kommt

Bild: Haufe Online Redaktion

Arbeitnehmer in Deutschland sollen künftig generell ein Angebot ihres Arbeitgebers für eine Betriebsrente bekommen. Das ist ein Kernpunkt in den Plänen zur Stärkung der Eigenvorsorge, die Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) und Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) mit den Sozialpartnern und Verbänden in Berlin diskutiert haben.mehr