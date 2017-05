29.03.2017 | News BGH zum Elternunterhalt

Betreuungsunterhalt eines minderjährigen Kindes ist nicht einkommensmindernd zu berücksichtigen

Nach der Entscheidung des Karlsruher Gerichts können bei der Überprüfung der Leistungsfähigkeit zum Elternunterhalt die Betreuungsleistungen des Unterhaltsschuldners an sein minderjähriges Kindes nicht monetarisiert werden. Der an das Kind geleistete Barunterhalt in der Form von Naturalunterhalt könne allerdings berücksichtigt werden, so der BGH.mehr