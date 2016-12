31.08.2012 | News Mutige Entscheidung des AG Reutlingen

Unverhältnismäßige Beschlagnahme von Festplatten

Bild: Haufe Online Redaktion

Wenn die berufliche Tätigkeit an der Festplatte hängt und diese polizeilich beschlagnahmt wird, dann kann plötzlich die gesamte wirtschaftliche Existenz am seidenen Faden hängen. Wie lange dürfen auf diese Weise Betroffene an der Ausübung ihres Berufs gehindert werden?mehr