18.01.2013 | News Arbeitgeberwahl

Praktika als Berufseinstieg bei Studenten überraschend beliebt

Bild: Haufe Online Redaktion

Europäische Studenten gelangen am häufigsten über ein Praktikum an ihre erste Arbeitsstelle. In Frankreich und Italien bevorzugen die Studenten diesen Berufseinstieg sogar gegenüber anderen. In Deutschland ist dieses Vorgehen eher unbeliebt, so die Ergebnisse einer Studie.mehr