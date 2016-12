09.06.2016 | News Flüchtlinge

Drei von vier ausländischen Berufsabschlüssen anerkannt

Bild: BIBB

Ein wichtiger Baustein für die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt ist das 2012 in Kraft getretene Gesetz zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Das Bundesministerium zog jetzt in einem Bericht eine Bilanz zu dem Gesetz und plant ein neues Förderprogramm.mehr