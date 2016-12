Berufliche Ausbildung

15.04.2016 | News Arbeitsmarkt

Immer weniger neue Auszubildende in Deutschland

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

In Deutschland haben im vergangenen Jahr so wenige junge Menschen eine Berufsausbildung begonnen wie noch nie seit der Wiedervereinigung. 516.200 Frauen und Männern traten eine duale Ausbildung an und damit 0,4 Prozent weniger als 2014, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.mehr