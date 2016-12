Befristeter Arbeitsvertrag

06.08.2015 | News Hessen

Universitätsmitarbeiter scheitert mit Klage gegen befristete Verträge

Bild: Haufe Online Redaktion

Ein Mathematiker ist mit seiner Klage gegen befristete Arbeitsverträge an der Universität Gießen gescheitert. Seit über 11 Jahren ist er mit insgesamt 16 befristeten Arbeitsverhältnissen an der Gießener Universität beschäftigt. Das ist rechtens, so das hessische Landesarbeitsgericht (LAG).mehr