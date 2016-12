20.07.2016 | News Schleswig-Holstein

Neuer Fonds für Beamtenpensionen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Finanzierung der Beamtenpensionen in Schleswig-Holstein soll künftig über einen Versorgungsfonds laufen. Die Anzahl der Pensionäre steigt in den nächsten Jahren, so dass die Pensionslasten für das Land sich erhöhen. Der Fonds soll helfen, Versorgungslücken zu schließen.