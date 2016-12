15.11.2012 | News Beamtenbund

Dauderstädt: Kein Streikrecht für Beamte

Der neue Vorsitzende des Beamtenbundes (dbb), Klaus Dauderstädt, hat Forderungen nach einem Aufweichen des Streikverbotes für Beamte eine Absage erteilt. «Beamte dürfen nun einmal nicht streiken. Das bleibt so. Denn sonst sind es keine Beamten mehr», sagte er in einer Grundsatzrede auf dem Gewerkschaftstag seiner Organisation am Dienstag in Berlin.mehr