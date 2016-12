24.06.2015 | News Mecklenburg-Vorpommern

Beamtenbesoldung steigt ab September 2016

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Besoldung der Beamten in Mecklenburg-Vorpommern soll nach dem Vorbild der Tarifangestellten auch in den kommenden Jahren erhöht werden. Eine Anpassung an das TV-L-Tarifergebnis fand bereits rückwirkend zum 1. März 2015 statt, nun sind Erhöhungen ab September 2016 vereinbart worden.