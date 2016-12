Bausparvertrag

15.04.2013 | News Unternehmen

Europace wächst im Bereich Bausparverträge kräftig weiter

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Mit einem Wachstum in allen Produktbereichen knüpft das Transaktionsvolumen des Online-Marktplatzes Europace an das hohe Niveau des Vorquartals an: Während sich Immobilienfinanzierungen stabil entwickeln, verzeichnen Bausparprodukte ein deutliches Wachstum.mehr