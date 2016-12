07.07.2016 | News Destatis

Wohnungsneubau: Preise steigen im Mai erneut um 2,1 Prozent

Bild: MEV-Verlag, Germany

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland stiegen im Mai 2016 gegenüber Mai 2015 um 2,1 Prozent. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden nahmen in diesem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr sogar um 2,5 Prozent zu.