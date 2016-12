12.09.2013 | News Unternehmen

Britische Baumarktkette Kingfisher expandiert nach Deutschland

Bild: Hornbach Holding

Die britische Baumarktkette Kingfisher will im Sommer 2014 mit vier Testmärkten der auf Profikunden ausgerichtete Marke Screwfix in Deutschland starten. Das Unternehmen tritt damit in direkte Konkurrenz zu Hornbach, an der es rund ein Viertel der Anteile hält.mehr