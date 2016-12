30.08.2013 | News Baumangel

Enge Garageneinfahrt nicht unbedingt Pfusch am Bau

Nicht alles, was der Bauherr als Pfusch einstuft, wird auch von den Gerichten so bewertet. Eine Garagenzufahrt, die so eng ist, dass der Inhaber nicht in einem Zug mit seinem Fahrzeug in die Garage einfahren kann, soll laut OLG München kein Baumangel sein.