17.03.2014 | News Unternehmen

Hochtief schließt Verkauf der Aurelis-Beteiligung ab

Der mehrheitlich zum spanischen Unternehmen ACS gehörende Baukonzern Hochtief hat den Verkauf von 43 Prozent seiner Anteile am Immobilienunternehmen Aurelis abgeschlossen. Käufer sind Fonds, die von Grove International Partners aus New York beraten werden. Die verbleibenden Hochtief-Anteile von sieben Prozent an Aurelis wurden an einen unabhängigen Investor veräußert.