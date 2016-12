04.05.2016 | News Personalie

Peter Hübner soll HDB-Präsident werden

Bild: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

Das Präsidium des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB) wird der Mitgliederversammlung die Wahl von Peter Hübner, Mitglied des Vorstands der Strabag AG in Köln, zum neuen Präsidenten des Verbands empfehlen. Professor Thomas Bauer steht nach fünfjähriger Präsidentschaft für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Die Wahl findet am "Tag der Deutschen Bauindustrie" am 2. Juni in Berlin statt.mehr