24.08.2012 | News Bauland

Preise in Mecklenburg-Vorpommern ostweit am höchsten

Bild: Steve Weißflog

Die Preise für Bauland in Mecklenburg-Vorpommern sind die höchsten in ganz Ostdeutschland. Das hänge mit der großen Nachfrage nach Grundstücken an der Ostseeküste zusammen, sagte Dieter Gabka vom Statistischen Amt des Landes am Freitag in Schwerin.mehr