24.10.2016 | News Immobilienfinanzierung

Aareal Bank: Ausbau des Neugeschäfts in Deutschland zu riskant

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Aareal Bank sieht im Moment davon ab, das Geschäft in Deutschland weiter auszubauen. Der deutsche Markt für Gewerbeimmobilienfinanzierungen sei zu hart umkämpft, sagte Vorstandschef Hermann Merkens der "Euro am Sonntag". Der Markt sei riskant, so Merkens weiter. Nun will die Bank das Neugeschäft in den USA weiter ausbauen.mehr