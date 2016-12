02.09.2016 | Top-Thema

Was ist eigentlich Marketing Automation?

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Digitalisierung erreicht nun auch in Deutschland Marketing und Vertrieb. Im Gegensatz zu den USA oder Japan hat man hierzulande zunächst mit der Digitalisierung der Supply Chain begonnen, da in der Logistik unternehmensübergreifende Prozesse dominieren und deshalb ein durchgehender Datenstrom eine erhebliche Erleichterung der Arbeit darstellt. Zurzeit ist Produktion 4.0 in vollem Gang. Im finalen Schritt rückt jetzt endlich auch der Absatzbereich in den Mittelpunkt des Interesses. Doch was ist Marketing Automation eigentlich genau? Prof. Dr. Uwe Hannig, akademischer Leiter des Instituts für Sales und Marketing Automation, liefert eine Definition. mehr