24.04.2013 | News Produktion am Anschlag

Turbo-Automarkt in China bringt deutsche Hersteller zum Schwitzen

In Europa kämpft die Autobranche gegen teure Überkapazitäten - und in China laufen die Fabriken am Anschlag. Die weiter steigende Nachfrage lässt sogar deutsche Hersteller schwitzen: Sie kommen mit dem Ausbau ihrer Werke kaum hinterher.mehr