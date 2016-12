08.01.2014 | News Ankündigung auf der CES

Toyota startet 2015 in den USA das Brennstoffzellenauto

Bild: Toyota

Es schimmert in Blau auf der Bühne der Elektronikmesse CES in Las Vegas, und es stößt nur Wasserdampf aus: Toyota kündigte für das Jahr 2015 den Marktstart eines ersten Verbraucher-Modells mit Brennstoffzellen-Antrieb in den USA an. Und dazu will der Konzern auch ein eigenes Netz von Tanksäulen aufbauen.mehr