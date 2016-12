18.10.2012 | News Leipzig

Deutscher Städtebaupreis 2012 verliehen

Bild: Presseamt Münster / Tilmann Roßmöller

Ende September wurde der Deutsche Städtebaupreis 2012 in Leipzig verliehen. Preisträger ist in diesem Jahr das Projekt zur Neugestaltung der historischen Mitte in Staßfurt an der Bode in Sachsen-Anhalt.mehr