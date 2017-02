24.02.2017 | News Gutachterausschuss

Berlin: Baulandpreise steigen um bis zu 60 Prozent

Bild: Corbis

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin hat eine vorläufige Bilanz über die Kaufverträge 2016 vorgelegt. Demnach hat sich Bauland in der Hauptstadt im Vergleich zu 2015 je nach Lage durchschnittlich zwischen 30 und 60 Prozent verteuert. Dies werde den Druck auf die Mieten weiter steigern, so der Berliner Mieterverein, was preisgünstigen Wohnungsneubau nahezu unmöglich mache.mehr