16.09.2014 | News Recruiting

Ausländische Fachkräfte: Plus beim Finden, Probleme beim Binden

Bild: image club graphics, inc.

Immer mehr Unternehmen setzen auf ausländische Fach- und Führungskräfte, so eine Studie. Vor allem in IT und Controlling sind Auslandsrekrutierungen beliebt. Die Ergebnisse zeigen jedoch auch: Die Firmen haben weiterhin Schwierigkeiten, die internationalen Spezialisten an sich zu binden.mehr