29.01.2014 | News Thüringen

Sozialverbände äußern sich kritisch zum Einsatz ausländischer Pflegekräfte

Bild: Haufe Online Redaktion

In der vergangenen Woche startete ein bundesweites Pilotprojekt zum Einsatz chinesischer Fachkräfte in der Altenpflege. Die Sozialverbände in Thüringen haben daran kaum Interesse. Sie glauben nicht, dass sich die Neuangeworbenen lange im Freistaat halten ließen.mehr