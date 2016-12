Auftragseingang

02.08.2013 | News Konjunktur

Maschinenbauer warten auf den Aufschwung

Bild: Haufe Online Redaktion

Der deutsche Maschinenbau steckt seit Monaten in den Startlöchern - doch das Geschäft kommt einfach nicht in Schwung. Denn wegen der schwachen Konjunkturentwicklung weltweit verschieben die Unternehmen ihre Investitionen in Ausrüstungsgüter. mehr