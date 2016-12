24.03.2016 | News Destatis

Bauhauptgewerbe: Auftragseingang steigt im Januar minimal

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Auftragseingang in der Baubranche stieg im Januar um ein Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilt. Binnen Jahresfrist gingen 12,6 Prozent mehr Bestellungen ein. Der Umsatz in den untersuchten Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten sank im Januar um nominal 1,5 Prozent. Für 2016 erwartet die Branche ein Umsatzplus von drei Prozent.mehr