21.01.2014 | News Frauenquote

Enttäuschende Entwicklung

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Noch sind Vorstände und Aufsichtsräte weiterhin fest in Männerhand. Zwar zeigt sich ein erster Trend zu mehr Frauen in Aufsichtsräten, in den Vorständen der Dax-30-Unternehmen dagegen verringert sich der Anteil an Frauen sogar.mehr