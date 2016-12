14.11.2016 | News Unternehmen

Becken verkauft Competo-Anteile an Körber-Stiftung

Bild: Competo

Das Immobilienunternehmen Becken hat seinen 25-Prozent-Anteil am Münchner Asset Manager Competo Capital Partners GmbH an die Hamburger Körber-Stiftung verkauft. Die Stiftung hält damit 50 Prozent an Competo. Die andere Hälfte verbleibt unverändert bei den geschäftsführenden Gesellschaftern des Unternehmens, Ralf Simon und Thomas Pscherer.