Architekturwettbewerb

13.09.2016 | News Projekt

Frankfurt: Architekten Baumschlager-Eberle erhalten Zuschlag für Bürohaus am Opernplatz

Bild: chw

Für die Neubebauung des Allianz-Areals am Opernplatz 2 in Frankfurt am Main ist die endgültige Entscheidung gefallen: Die Architekten Baumschlager-Eberle aus Berlin haben den Zuschlag für das Bürogebäude bekommen. Der Wettbewerb wurde von Allianz Real Estate Germany in Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt ausgelobt. Der Bauantrag soll 2017 eingereicht werden. Die Fertigstellung für das sechsgeschossige Gebäude ist für das Frühjahr 2021 vorgesehen.mehr