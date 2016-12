19.01.2016 | News Projekt

Architektenwettbewerb für "Opernplatz 2" in Frankfurt entschieden

Bild: chw

Die Berliner Architektenbüros "Staab Architekten" und "BE Berlin" sind im Finale des Realisierungswettbewerbs für das Projekt "Opernplatz 2" in Frankfurt am Main. Den Wettbewerb hatte Allianz Real Estate Germany ausgelobt. Beide Entwürfe für das Büro- und Geschäftshaus haben noch nicht in allen Aspekten überzeugt und werden nun für die endgültige Entscheidung überarbeitet.mehr