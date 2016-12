13.12.2012 | News Weihnachten

Kann der Arbeitgeber das Arbeiten an Weihnachten verlangen?

Bild: MEV-Verlag, Germany

An Weihnachten will jeder Arbeitnehmer frei haben und bei der Familie sein. Das passt nicht immer zu den betrieblichen Erfordernissen. Ob der Arbeitgeber das Arbeiten an den Feiertagen anweisen darf, erläutert Dr. Leif H. Hansen, Rechtsanwalt bei Hogan Lovells.mehr