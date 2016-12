02.12.2015 | News Eurostat

Arbeitslosigkeit im Euroraum ist gesunken

Bild: Bundesagentur für Arbeit / www.arbeitsagentur.de

Die Arbeitslosigkeit in den 18 Staaten der Eurozone ist im Oktober auf 10,7 Prozent (September: 10,8 Prozent) und damit auf den niedrigsten Stand seit Januar 2012 gesunken. In den 28 EU-Staaten war sie im Oktober mit unverändert 9,3 Prozent so niedrig wie zuletzt im September 2009. Dies teilte das Statistische Amt der EU (Eurostat) in Luxemburg mit.mehr